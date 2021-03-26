استقرار شرق المتوسط.. مكالمة هاتفية بين أمريكا واليونان

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأعرب بايدن خلال اتصال هاتفي مع ميتسوتاكيس عن أمله في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط، كما اتفق الجانبان على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة والصين وروسيا ودول البلقان الغربية.



وهنأ بايدن رئيس الوزراء اليوناني بالاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لتأسيس بلاده، معربا عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة تعميق العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين، كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره للتعاون الدفاعي المتنامي بين واشنطن وأثينا.

واتفق الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء اليوناني على العمل معًا لمواجهة تهديد تغير المناخ والسعي لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

وساد التوتر بين تركيا واليونان، بعد إرسال الأولى سفينة رصد زلزالي إلى شرق المتوسط، في العاشر من أغسطس/آب الماضي.

