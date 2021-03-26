تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 26 مارس 2021

تراجع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 مارس 2021، رغم توقف الملاحة بقناة السويس.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في مصر

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.182 جنيه للشراء، و4.209 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.188 جنيه للشراء، و4.215 جنيه للبيع، أمس الخميس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي عند نحو 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 4.151 جنيه للشراء، و4.205 جنيه للبيع.

تعليق الملاحة بقناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥1 ترقيم قناة.

وأوضح، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.686 جنيه للشراء، و 15.786 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وتراجع متوسط سعر اليورو، إلى نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل 21.49 جنيه للشراء، و21.63 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.270 جنيه للشراء، و 4.298 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات المصريين

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين.