استطلاع للأتراك.. شعبية أردوغان وحزبه تتهاوى

تواصل شعبية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انهيارها في ظل سياسات خاطئة وقرارات تعسفية، بحسب استطلاع رأي لمؤسسة "جازيجي" التركية.
وكشف استطلاع الرأي الجديد أن نسبة التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، تبلغ حاليًا 29% فقط.
من جانبه قال مراد جيزيتشي، مدير المؤسسة البحثية، إن نسبة التصويت لتحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية المعارض، وصل إلى 38%، وأن نسبة التصويت للحزب الحاكم تبلغ 29% فقط.
ويأتي هذا الاستطلاع في ظل حالة من الاحتقان السياسي الذي تشهده تركيا على خلفية عدة قضايا مثيرة للجدل تسبب فيها نظام أردوغان، أبرزها إسقاط عضوية نائب برلماني معارض، وغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
هذا إلى جانب قيامه السبت الماضي بإقالة محافظ البنك المركزي بعد أقل من 3 أشهر على تعيينه، وكذلك قرار انسحابه من الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة.
القرارات الأربع انعكست بشكل كبير على شعبية النظام في الشارع، لا سيما أنها لا تلقى قبولًا من قبل المواطنين بالشارع، والأحزاب السياسية المعارضة التي قالت إن النظام أخل بممارسة الديمقراطية في البلاد.
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