رفع أسعار البنزين في بتركيا.. قرارات منتصف الليل الصادمة

رفعت تركيا أسعار البنزين بواقع 22 قرشًا للتر، و15 قرشًا للديزل في إصرار من النظام على خنق المواطنين.

جاء ذلك بحسب معلومات أدلت بها مصادر داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".

وأشارت المصادر إلى أن التسعيرة الجديدة بدأ تطبيقها اعتبارًا من فجر اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لتعديل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على منتجات الوقود السائل وأن هذه الزيادة تنعكس على أسعار محطات الوقود.

ويبلغ سعر لتر البنزين في إسطنبول بين 7.08 ليرات، وفي إزمير 7.16، وفي العاصمة أنقرة يباع بـ7.13 ليرة.

فيما يبلغ سعر لتر الديزل في إسطنبول 6.44 ليرة، وفي إزمير 6.52، وفي أنقرة 6.9.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري؛ استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر الذي شكل عبئًا على كاهل المواطنين.

كما تأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.