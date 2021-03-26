ماركات مختلفة واسم واحد.. سيارات حيرت العالم

في عالم صناعة السيارات كل شيء وارد، فنجد موديلات تطرح بمحركات صنعتها ماركات منافسة، بل هناك موديلات من ماركات مختلفة وتحمل الاسم

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم الحالات التي شهدت طرح سيارات من ماركات متنافسة، وكانت تحمل الاسم نفسه.

وضمت القائمة في مقدمتها، من ماركة شيفروليه طراز Suburban، الذي طرحت ماركة "بلايموث" للسيارات طراز يحمل مسماه التجاري نفسه.







من بعده، جاء ضمن القائمة من ماركة شيفروليه طراز Eagle ، الذي طرحت ماركة "AMC" للسيارات طراز يحمل نفس الاسم أيضا.





تلاه ضمن القائمة من ماركة AMC طراز Pacer، الذي طرحت ماركة " Edsel " للسيارات طراز يحمل مسماه التجاري نفسه.





من بعده، جاء ضمن القائمة من ماركة Studebaker طراز Daytona ، الذي طرحت ماركة " دودج" للسيارات طراز يحمل مسماه التجاري نفسه.





ثم جاء ضمن القائمة من ماركة Edsel طراز "رينجر" ، الذي طرحت ماركة " فورد" للسيارات طراز يحمل نفس الاسم.





ومن ماركة AMC جاء ضمن القائمة طراز "سبيريت" ، الذي طرحت ماركة " دودج" للسيارات طراز يحمل مسماه التجاري نفسه.





ومن ماركة أوبل جاء ضمن القائمة طراز " Diplomat" ، الذي طرحت ماركة " دودج" للسيارات طراز يحمل مسماه التجاري نفسه.





ومن ماركة رينو جاء ضمن القائمة طراز " إنكور" ، الذي طرحت ماركة " بويك" للسيارات طراز يحمل مسماه التجاري نفسه.





ومن ماركة Oldsmobile جاء ضمن القائمة طراز " فييستا" ، الذي طرحت ماركة " فورد" للسيارات طراز يحمل مسماه التجاري نفسه.





ومن ماركة Edsel جاء ضمن القائمة طراز " كورسيير" ، الذي طرحت ماركة " لينكولن" للسيارات طراز يحمل مسماه التجاري نفسه.



