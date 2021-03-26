كيف يرى نجيب ساويرس مصر؟: أكبر دولة تحت الإنشاء ورئيس طموح

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس، إن مصر تعتبر أكبر دولة تحت الإنشاء، نتيجة طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي غير الطبيعية والبعيدة.

أضاف ساويرس، خلال حوار عبر الإنترنت لـ V Estate Expo: "لا توجد دولة أخرى تسير بهذا النمط.. هناك قطار مُعلق وقطار سريع وعاصمة إدارية كاملة ومشروعات وسط البلد والتطوير الضخم بمنطقة ماسبيرو"، قائلا "كل ده بطريقة سريعة جعل فيه رواج كبير في ظل تفشي فيروس كورونا وانكماش الدول الأخرى".



وأشاد الملياردير المصري بتعامل حكومة بلاده والمواطنين مع جائحة كورونا والتعايش معها قائلًا: "مصر اتعاملت مع المرض وتماشت مع الجائحة بشكل طيب عشان الناس تعيش".

وأشار رجل الأعمال إلى تداعيات الجائحة على الاقتصاد قائلا إن جائحة كورونا جعلت هناك "عزوفًا" عن النزول إلى العمل أو الشراء أو التسوق أو الترفيه، وتأثر الأغلبية للغاية.

وأوضح أن أبرز المتأثرين بالجائحة هم العاملون في مجالات السياحة والمطاعم والطيران وقطاع العقارات، إضافة إلى قطاعات كثيرة جدًا تأثرت بشكل أكبر: "هناك قطاعات ادمرت وليس معها أي شيء لتشتريه".

وقال: "المصريين بيشوفوا قطاع العقارات هو قطاع استثماري آمن.. والدليل على ده إن الطلب على العقارات فى مصر 10 أضعاف الموجود".

وأشار ساويرس إلى وجود قطاعات استفادت بسبب الجائحة منهم صانعو الكمامات والعاملون في الصحة، لافتًا إلى أنه أول من طالب الحكومة والمواطنين بالتعايش مع الجائحة لأنها ستستمر فترة كبيرة، متابعًا: "تمت مهاجمتي بشكل عنيف وقتها، لكن ما ناديت به حدث الآن، وتعاملت مصر مع المرض وتماشت مع الجائحة حتى تعيش الناس".

وأوضح أن بعض دول العالم ومنها إنجلترا وفرنسا طبقت الإغلاق الكامل للحد من انتشار الفيروس، وهو ما سيُعرضهم فيما بعد لـ"أزمة شديدة في اقتصادها" قائلا: "سيمرون بأيام سودة بعد الانتهاء من الأزمة نتيجة الغلق الكامل".

قال رجل الأعمال، إن نسبة تعداد الأغنياء بمصر في تزايد قائلًا: "مصر فلوسها ظاهرة فيها"، بجانب أن المشروعات الحكومية التي تجريها ضخمة للغاية وساعدت في الرواج من خلال منح الأراضي بالمشاركة مع المستثمرين.