عامل بسيط يهزم أغنى رجل في العالم.. حكاية التغريدة القاتلة لـ"ماسك"

قضت سلطة أمريكية بأن شركة تسلا انتهكت قوانين العمل مرارا وتكرارا، بما في ذلك تغريدة معادية للنقابات نشرها رئيس الشركة إيلون ماسك.

وقال المجلس الوطني لعلاقات العمل في أمريكا في حكم نشر الخميس إن فصل موظف لقيامه بتدشين حملة من أجل تشكيل نقابة يعد أمرا غير قانوني.

وقرر المجلس الوطني لعلاقات العمل إن تسلا يجب أن تقوم بتعويض الرجل عن أي خسارة في الدخل وأن تعرض إعادته للعمل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة إنه على ماسك حذف تغريدة تعود لعام 2018. وقال المجلس الوطني لعلاقات العمل إن ماسك هدد الموظفين بشكل غير قانوني بفقدان "خيارات الأسهم" الخاصة بهم إذا شكلوا نقابة.

ولم يصدر تعليق فوري من ماسك أو من شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية. وكانت الشركة قد نفت ارتكاب سوء السلوك.

وأقام أحد المساهمين في شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، منتصف الشهر الجاري، دعوى قضائية في ولاية ديلاوير الأمريكية ضد رئيسها التنفيذي إيلون ماسك ومجلس إدارتها بتهمة تعريض الشركة لخسائر، وغرامات بمليارات الدولارات.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، برر المساهم رفعه للدعوى، بسبب استمرار ماسك في نشر تغريدات عن خطط الشركة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي رغم الاتفاق الموقع مع هيئة سوق المال الأمريكية، ويقضي بحصول ماسك على موافقة مسبقة على هذه التغريدات قبل نشرها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، الجمعة، إلى أن هذه الدعوى ظهرت للعلن، الجمعة، في محاكمة ديلاور شانسيري، وتتهم مجلس إدارة "تسلا" بعدم كبح سلوك ماسك على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم انتهاكاته المتكررة للاتفاق مع هيئة سوق المال الأمريكية الذي تم عام 2018.



وكانت التسوية التي تم توقيعها مع هيئة سوق المال تقضي بدفع كل من ماسك و"تسلا" 20 مليون دولار، وتدعو الشركة إلى فرض إجراءات رقابية جديدة صارمة على أنشطة ماسك على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب الدعوى فإنه بعد الانتهاك المتكرر من جانب ماسك لشروط التسوية، تم تشديد إجراءات إلزامه بالاتفاق، لكنه واصل نشر التغريدات بدون الحصول على موافقة مسبقة على محتواها .

واعتاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على كتابة تغريدات على موقع "تويتر" تثير الجدل حول مشروعات "تسلا" وأسهمها.