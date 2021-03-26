تداعيات السفينة الجانحة.. زحمة أمام قناة السويس

لا تزال حركة الملاحة بقناة السويس معطلة منذ الثلاثاء الماضي، بعد أن جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي.

وتسبب جنوح سفينة الحاويات "إم في إيفر جيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، صباح الثلاثاء خلال رحلة من الصين متجهة إلى روتردام في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس، في ازدحام مداخل القناة.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صورة، استندت فيها إلى بيانات الملاحة MarineTraffic، تظهر ازدحاما أمام القناة بسبب السفينة الجائحة "إيفر جيفن".

وتظهر خريطة تفاعلية لموقع "فيسيل فاينادر" المتخصص بحركة السفن، أن عشرات السفن تنتظر عند جانبي القناة وفي منطقة الانتظار في وسطها.





بدورها ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، نقلا عن بيانات شركة Kpler، أن سفنا تنقل نفطا بقيمة تزيد على 400 مليون دولار لا يمكنها العبور عبر قناة السويس، الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات النفط.





وعن أهمية قناة السويس، تظهر بيانات أن أكثر من 50 سفينة تعبر القناة يوميا، فبحسب بيانات هيئة قناة السويس فقد عبرت القناة في شهر نوفمبر الماضي 1614 سفينة.

وأمس الخميس، أفاد بيان لهيئة قناة السويس بأنه تمت الاستعانة بإحدى الجرافات لتقوم بأعمال التجريف بمنطقة جنوح السفينة.

وقال البيان "تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من 12 إلى 16 مترا".

وقال مسؤول بشركة "شوي كيسن كايشا" المالكة لناقلة الحاويات الضخمة لوكالة فرانس برس إن الشركة ليست لديها معلومات عن الحالة الدقيقة للأضرار التي لحقت بالسفينة.

وقال لوكالة فرانس برس إن "القاطرات والجرافات تستخدم في تكسير الصخور" في محاولة لاخراج السفينة.





وكانت هيئة قناة السويس قالت في وقت سابق الخميس إنّ حركة الملاحة "علّقت مؤقتا" لحين إعادة تعويم السفينة العملاقة التي سدّت القناة بالكامل بعدما جنحت وعلقت بالرمال، وتحاول قاطرات أرسلتها هيئة قناة السويس إزاحتها منذ صباح الأربعاء.

ومساء الخميس، قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمشروعات قناة السويس، في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ حركة الملاحة في القناة ستُستأنف "في غضون 48 إلى 72 ساعة كحدّ أقصى".

وأتى تصريح مميش بعدما قالت شركة "سميت سالفدج" الهولندية التي كلّفتها مجموعة "إيفرجرين مارين جروب" المشغّلة للسفينة المساعدة في التعويم، إن العملية قد تستغرق "أياماً أو حتى أسابيع".

وشبّه بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة "رويال بوسكاليس" الشركة الأم للشركة الهولندية مساء الأربعاء الماضي السفينة بـ"حوت ثقيل جدا على الشاطئ، إذا جاز التعبير".

وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط في 1869. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 مشروعا لتطوير القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023. ولهذه الغاية، حفر المصريون في 2014 مجرى جديدا وهو الذي علقت فيه سفينة الحاويات.