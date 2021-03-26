التحالف يدمر صاروخا بالستيا أطلقه "الحوثي" تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الجمعة، تدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه المملكة.

وقال التحالف العربي، إن المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي في مدينة نجران السعودية.



والصاروخ الحوثي آخر حلقات اعتداءات المليشيا الإرهابية على المدنيين في تحد سافر للقوانين الدولية والإمعان في إعلان رفضها لمبادرة الرياض من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأنه عند الساعة التاسعة وثماني دقائق من مساء الخميس، تعرضت محطة توزيع منتجات بترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية على أن الاعتداء أدى إلى نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين ومنشآت الطاقة في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع السعودية،إن الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان (جنوب) يعد تأكيدا لرفض مليشيا الحوثي مبادرتها لإنهاء أزمة اليمن.

والإثنين الماضي، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.