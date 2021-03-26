أسرار الليلة المشؤومة في قناة السويس.. لغز السفينة الجانحة

اقتصاد من سمح بعبور "إم في إيفر جيفن" في الرياح العاتية؟

لا تزال أزمة قناة السويس تحمل في طياتها أسئلة تحتاج إلى إجابات عاجلة وصريحة، لعل أخطرها من سمح بمرور السفينة؟

في الظروف الطبيعية لا توجد مشكلة في عبور أي سفينة للمجرى الملاحي لقناة السويس ويحمل سجل بيانات هيئة القناة كما هائلا لمعلومات تفيد بأن سفنا أكبر من "إم في إيفر جيفن" نفسها مرت بسلام من القناة.

أكبر سفينة حاويات في العالم

وفي الخامس والعشرين من مايو الماضي شهدت قناة السويس، عبور سفينة الحاويات العملاقة HMM ALGECIRAS، والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، قناة السويس، في أولى رحلاتها البحرية.





وجرت الرحلة ضمن قافلة الجنوب في المجرى الملاحي الجديد للقناة، خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا.

ووجه رئيس القناة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان، من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي.

البروتوكول المتبع

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان هشام فوزي "كبير مرشدين ممتاز" والربان مدحت النجار "كبير مرشدين أول" للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن جون كيون.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة بمثابة حلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، ورفع كفاءتها.

وأضاف أن القناة تظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة، لاسيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الآونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل نفقات التشغيل.

وأوضح أن هيئة القناة تتابع عن كثب التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري وتسبقها بخطوات من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة والتي لم تتوقف عند افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

بيانات السفينة العملاقة

وتتبع السفينة صاحبة الرقم القياسي في عدد الحاويات المحمولة بسعة 23.964 حاوية مكافئة، الخط الملاحي الكوري الجنوبي "HMM"، والتي تم تدشينها في أبريل الماضي لتكون باكورة تعاقد أبرمته الشركة الكورية مع ترسانتي دايو لبناء السفن، وسامسونج للصناعات الثقيلة لبناء 12 سفينة حاويات بنفس النوعية والتصميم والحجم.

ومن جانبه، أشاد الكابتن جون كيون ربان السفينة الأكبر والأضخم عالميا، بإجراءات السلامة البحرية التي تتبعها إدارة هيئة قناة السويس والتي ساهمت في عبور السفينة بكل أمان ويسر، على الرغم من الأبعاد غير المسبوقة للسفينة.

ويبلغ طول السفينة العملاقة 400 مترا، وعرضها 61 مترا وغاطسها 16 مترا، وتمتاز السفينة بكفاءة أنظمة التشغيل والتي تتوافق مع لوائح المنظمة البحرية الدولية، مما يتوقع أن يؤدي التصميم المُحسَّن للهيكل والمحرك إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وتوفير ما يقرب من 15 في المئة من تكلفة التشغيل.

ثان أكبر سفينة حاويات في العالم

بعدها بأيام وتحديدا في العاشر من يونيو من العام الماضي أيضا شهدت قناة السويس الجديدة عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM OSLO ثانٍ أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة في رحلتها القادمة من ميناء سنغافورة والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.





وقالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي الكوري الجنوبي"HMM" وتعد السفينة الثانية ضمن سلسلة من السفن العملاقة وتضم 12 سفينة متماثلة في التصميم والأبعاد والنوعية والحجم من المقرر عبورهم للقناة تباعًا.





ويعد عبور هذه النوعية من الأجيال الجديدة لسفن الحاويات العملاقة شهادة ثقة في قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي يتطلب عبورها إجراءات خاصة وتطوير أبعاد القناة وهو ما نجح في تحقيقه مشروع قناة السويس الجديدة، كما يأتي عبور هذه السفن في هذا التوقيت تتويجا لنجاح السياسات التسويقية والتسعيرية التي تنتهجها الهيئة في جذب الخطوط الملاحية والحفاظ على تنافسية القناة على الرغم من تراجع حركة التجارة العالمية إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد " "COVID1.

بيانات ثان أكبر السفن في العالم

ويبلغ طول سفينة الحاويات العملاقة "HMM OSLO 400 متر، وعرضها 61.5 متر، فيما يبلغ غاطسها 16 مترًا، وتتسع لحمل 23.820 ألف حاوية مكافئة، بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن.





السؤال الصعب

وإذا كانت هذه حقيقة الأمر المتعلق بقدرة وكفاءة قناة السويس على مرور أضخم السفن في العالم، يبقى السؤال هنا ماذا حدث مع السفينة اليابانية الجانحة بقناة السويس والتي عطلت حركة التجارة العالمية بالكامل؟

مصدر مطلع بقناة السويس تحدث بانزعاج مع "دوت الخليج الإخبارية" عن كواليس الليلة التي صدمت العالم وسدت الشريان الرئيسي للتجارة العالمية قائلا: التحقيق مفتوح مع الجميع دون استثناء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا".

وقال في تصريح مقتضدب: "كان هناك إصرارا شديدا من إدارة السفينة على المرور في هذه الظروف الصعبة".

وشهدت الليلة المشؤومة حالة من الطقس السيئ أدت إلى شحوط السفينة اليابانية العملاقة وانجرافها بشكل خطير أدى لانسداد تمام للمجري الملاحي لقناة السويس.





رواية أخرى

من جهته شرح رئيس شركة لاندمارك للخدمات الاستشارية والبحرية، القبطان عمرو قطايا ما حدث في قناة السويس لـ"دوت الخليج الإخبارية" قائلا: إن السبب الرئيس هو تعطل الكهرباء في السفينة، ما ساهم على أن تكون دفتها عرضة لتقلبات الرياح، وحدوث هذا الجنوح الرهيب الرياح القوية.

وأكد أن قناة السويس مجهزة للتعامل مع هذه الحالات، ولديها معدات قادرة على التعامل مع هذه الحالة.

اعتذار الشركة مالكة السفينة الجانحة

اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية مالكة سفينة حاويات عالقة بقناة السويس، أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، وقالت إنها تعمل على حل الموقف.

وقالت الشركة اليابانية في بيان إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.

وقالت مصادر بقطاع التأمين الأربعاء، إن مالك واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، والعالقة في قناة السويس حاليا، يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات حتى إذا أعيد تعويم السفينة سريعا.