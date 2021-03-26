اختتام مناورات تمرين "الفلك 4" بين السعودية والسودان

اختتمت القوات البحرية السعودية ونظيرتها السودانية مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك 4" بالأسطول الغربي السعودي.

وحضر حفل ختام المناورات التي تجمع القوات البحرية الملكية السعودية بالقوات البحرية السودانية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، قائد الأسطول والتمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري.



وقُدم خلال الحفل المعد بهذه المناسبة إيجاز عن ما تم تنفيذه في التمرين، عقب ذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.





وهنأ اللواء العسيري المخططين والمنفذين من القوات البحرية السعودية والسودانية بنجاح مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك 4" وتحقيقه الأهداف المنشودة منه.

وأشار إلى أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية، وذلك بتطبيق العديد من المناورات والمهام التي نفذها المشاركون من أطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة ومشاة البحرية.

وبيّن أن التمرين شهد مناورات على مكافحة التهديدات البحرية وإنزال الغواصين من القوات الخاصة لإزالة الألغام من الجزيرة، كما قامت الطائرة العمودية باستطلاع ومسح لشواطئ الجزيرة وتقديم الإسناد الجوي للعمليات، إضافة إلى القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي وتنفيذ الدوريات القتالية.





ونوه إلى أن التمرين تم بكل إتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق التي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.





وأكد اللواء العسيري أن سلسلة تمرين "الفلك" بين القوات البحرية السعودية والسودانية هدفت لرفع مستوى الأداء ومفهوم العمل المشترك مما ينعكس على ضمان حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر.