ضربة جديدة.. الداخلية التونسية تعتقل 4 إرهابيين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، اعتقال 4 إرهابيين في مناطق من البلاد، ومصادرة أسلحة نارية.
وفي بيان، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها "ألقت القبض على تكفيريين اثنين وصادرت سلاحين ناريين"، دون أن تذكر موقع القبض عليهما أو التنظيم الذي ينحدران منه.
وتابعت الوزارة "اعتقلت الشرطة تكفيري ثالث كان بحوزته مواد مخدرة وأسلحة بيضاء وبقايا مواد أولية يتم استغلالها في صنع العبوات والمتفجرات في محافظة نابل (شمال شرق)".
وبالإضافة إلى ذلك، ألقى فريق أمني القبض على عنصر تكفيري آخر في نفس المحافظة، لتورطه في نشاط الهجرة غير النظامية".
وبخلاف الإرهابيين، اعتقلت الشرطة التونسية 19 شخصا مطلوب القبض عليهم في قضايا حق عام.
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتقالات "تأتي في إطار التوقي من الظاهرة الارهابية ومكافحة الجريمة والقيام بالأعمال الاستباقية، درءا لأي عمل إرهابي قد يستهدف تونس".
وشهدت البلاد أكثر من 50 عملية إرهابية دامية طيلة السنوات الماضية، كما تم تفكيك قرابة 320 خلية إرهابية تنشط ميدانيا في الجبال وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
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