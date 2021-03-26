أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 26 مارس 2021.. الهبوط مستمر

انخفضت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 26 مارس 2021، في ظل تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ويبدو أن المعدن الأصفر أصبح على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع، بالتزامن مع ارتفاع الدولار.

أسعار الذهب في الجزائر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلى نحو 7408 دنانير.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلى مستوى 6482 دينارا.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، مساء الجمعة، لدى التجار ومحلات الصاغة، ليصل إلى 5556 دينارا.

أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلى نحو 4321 دينارا، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3704 دنانير.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات مساء الجمعة، نحو 230 ألفا و388 دينارا (1726 دولارا)، وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 51 ألفا و857 دينارا (388.59 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1726.30 دولار للأوقية.

وقال برايان لان العضو المنتدى لدى جولد سيلفر سنترال "قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا، هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية.

وأضاف: "الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد".

ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي.

وأفاد استطلاع أجرته رويترز أنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.