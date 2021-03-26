خط الغاز العملاق يتحدى تهديدات واشنطن.. روسيا تعلن تفاصيل جديدة

تتوقع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة "جازبروم"، الانتهاء من مد خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" خلال العام الجاري.

وتأتي هذه الأخبار رغم الدعوات الأمريكية المتكررة لوقف العمل في المشروع.

وقال فيكتور زوبكوف، رئيس مجلس الإشراف على "جازبروم"، الجمعة :" بالتأكيد سيكون مكتملا خلال العام الحالي"، بحسب وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.

وأضاف، أن الجزء المتبقي قليل جدا وأنه تم إنجاز أكثر من 90% من الخط بالفعل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.



وكانت الحكومة الفرنسية قد أكدت مرارا ثقتها في اكتمال المشروع الذي سينقل حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.

تهديد بعقوبات جديدة

وكان وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، قد دعا مؤخرا ألمانيا لوقف العمل في المشروع، ولم يستبعد فرض عقوبات جديدة عليه لمنع اكتماله.

وتبرر الولايات المتحدة معارضتها للمشروع بالقول إنه سيزيد اعتماد شركائها الأوروبيين على الغاز الروسي بما يمثل تهديدا للأمن القومي لأوروبا.

في المقابل يقول مؤيدو المشروع إن الولايات المتحدة تعارض هذا المشروع لكي تتيح فرص أكبر لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

تفاصيل "نورد ستريم 2"

ومشروع خط الأنابيب العملاق البالغ قيمته 11 مليار دولار، الذي تقوده شركة جازبروم الروسية للطاقة المملوكة للدولة، اكتمل بنسبة تزيد على 90%.

وسوف يضاعف الخط الجديد، الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب حالي تحت البحر يتفادى أوكرانيا ويحرم كييف من رسوم العبور.

ويضع المشروع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مع دول في وسط وشرق أوروبا تقول إنه سيزيد اعتماد التكتل على الغاز الروسي.

وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل به.