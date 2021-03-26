موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. بدائل BMW وماركات حيرت العالم

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يحتل طراز بي إم دبليو الفئة الخامسة مكانة خاصة بين السيارات السيدان الفارهة في عالم السيارات، وهو ما وضعه في مقدمة اختيارات العملاء.

يتوفر بالسوق المصرية خلال عام 2021 مجموعة متميزة من سيارات فورد، بفئات وأسعار ومواصفات مختلفة.

في عالم صناعة السيارات كل شيء وارد، فنجد موديلات تطرح بمحركات صنعتها ماركات منافسة، بل هناك موديلات من ماركات مختلفة وتحمل الاسم.

كشف رئيس شركة تسلا "إيلون ماسك" في تغريدة له عن سر جديد يتعلق بمواصفات الشاحنة المرتقبة "سايبر ترك".

