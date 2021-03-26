إصابة شخصين في انفجار بمدينة السماوة العراقية

أصيب شخصين اثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة، مساء الجمعة، في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية.
وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن "عبوة ناسفة، وضعها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت في منطقة الجربوعية وسط مدينة السماوة، على مقربة من حاجز أمني".
وأضاف المصدر أن "مدنيين اثنين أصيبا بجروح جراء الانفجار".
والإثنين الماضي، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف رتل للدعم اللوجستي الأمريكي في محافظة بابل وسط العراق.
وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع.
وأضاف أن التفجير أسفر عن إلحاق أضرار مادية بسيطة دون تسجيل أي خسائر بشرية.
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