موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. قناة السويس وديون السودان ودعم ليبيا

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قدرت شركة "أليانز" الألمانية العملاقة للتأمين، خسائر التجارة بسبب أزمة الملاحة في قناة السويس، بنحو 10 مليارات دولار أسبوعيا.

شهد الأسبوع الماضي هبوطا حادا بتعاملات بيتكوين المشفرة لتسجل نحو 53 ألف دولار هابطة عن مستواها المرتفع بمطلع الأسبوع عند 59700 دولار.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة، وإنها ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة.



تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة، إلى 8.09 مقابل الدولار بما يعادل 1.9%، بعد إقالة محافظ البنك المركزي التركي.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

استفادت الأسهم الأمريكية بشكل كبير من بيانات قوية لأكبر اقتصاد في العالم، ما يؤشر على التعافي من تداعيات الجائحة.



"إنه مشهد تمثيلي هزلي" بهذه العبارة وصف كاتبان لدى بلومبرج حادث السفينة الجانحة "إيفر جيفن" في قناة السويس.

يستعد الاقتصاد السوداني لدخول مرحلة جديدة من الازدهار، بعد سنوات عانى فيها من الأزمات التي انعكست على الحياة المعيشية للمواطنين.



أدى جنوح سفينة يابانية عملاقة إلى إغلاق الملاحة في قناة السويس اليوم الخميس، فكم مرة أغلقت مصر المجرى الملاحي؟

صعدت أسعار النفط بأكثر من 4% الجمعة بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة في قناة السويس قد يستغرق أسابيع

أوقف الاتحاد الأوروبي، تصدير لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر، إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم.

موجة من الغضب تفجرت وسط العاملين في قطاع الذهب بالسودان، إثر فرض السلطات الحكومية رسوماً وصفت بـ"العالية" على هذا القطاع.

شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد دبيبة الجمعة لجنة لدراسة رفع الدعم عن السلع التموينية والأغدية والمحروقات.

اتخذت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، خطواتهما الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتعاون في الخدمات المالية.