موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. أوروبا تشدد القيود وحماية" البندقية"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
صنفت ألمانيا، فرنسا منطقة عالية الخطورة، فيما خفضت تصنيف منطقة التيرول وجمهورية التشيك، بينما مددت ليتوانيا، والدنمارك قيود السفر.
أعلنت الحكومة الإيطالية، منع اقتراب السفن من ساحة القديس مرقس الشهيرة في البندقية وسيُفرض عليها أن ترسو في ميناء المدينة الصناعي.
تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، نحو 55 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.
قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، الأربعاء، إنها ستلغي خطط السفر إلى مسقط رأسها في مدينة بيرجن خلال عيد الفصح.
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