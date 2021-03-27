سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 27 مارس 2021.. هدوء غير متوقع

استقر سعر صرف الدولار، مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات اليوم السبت 27 مارس 2021، في السوق الموازية غير الرسمية.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال مستهل تعاملات السبت لدى السوق الموازية "السوداء"، نحو 12700 ليرة للشراء، و12850 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار ختام تعاملات الجمعة، حسب وسائل إعلام محلية.

وتعرض لبنان للعديد من الأزمات الاقتصادية منذ عام 2020، كان آخرها نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية بسبب الغلاء والفقر والبطالة.

وأسوأ انعكاسات الأزمة هو الانهيار المستمر للعملة المحلية مقابل الدولار، حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 13 ألف ليرة وخسارة الليرة لنحو 90% من قيمتها.

احتجاجات واشتباكات

وتسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية، في وقوع الكثير من الاشتباكات بين المواطنين والعاملين في المتاجر والأسواق خصوصاً بسبب التدافع لشراء السلع المدعومة من الدولة والخلاف على أسعار السلع التي تضاعفت بشكل جنوني مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت الحكومة، في مارس/آذار من العام الماضي، التوقف عن سداد الديون الخارجية وإغلاق البنوك أمام العملاء من حين إلى آخر وتشديد القيود على عمليات سحب العملات الأجنبية، شدد الأزمة وانعكاساتها على حياة المواطنين.

وعبثاً حاولت الحكومة احتواء الوضع عبر تدابير مختلفة، كدعم سلع استهلاكية وملاحقة المتاجرين بالعملة.. لكن تدهور الليرة شكل ضربة قاصمة للجهود والنزيف مرشح للاستمرار.

وإذا استمر نزيف احتياطي المصرف المركزي اللبناني من الدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، ستصبح الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.

وقال مصدر لـ رويترز، إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا، مقارنة مع تقدير بنحو 19.5 مليار دولار من البنك المركزي في أغسطس/آب الماضي.

ويؤخذ على مصرف لبنان المركزي استمراره في طبع العملة ما يفاقم، التضخم المفرط أساساً، عوضاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة للجم التدهور وإعادة بناء ثقة المودعين بالمصارف وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر الصرف، حسب رأي المراقبين للأزمة اللبنانية.

مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وتعمقت الأزمة اللبنانية منذ أغسطس/آب الماضي عندما دمر انفجار في ميناء بيروت أجزاء واسعة من المدينة، موديا بحياة 200 شخص، مجبرا حكومة دياب على الاستقالة.

وتفرض الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إذ تمحو الوظائف وتحول بين الناس، وودائعهم المصرفية وتثير خطر تفشي الجوع.

واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة الكهرباء الوطنية بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية مارس/آذار الجاري في حالة عدم ضخ سيولة نقدية.

لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة.