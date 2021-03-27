سعر الدولار في السودان اليوم السبت 27 مارس 2021.. الديون تظهر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت 27 مارس 2021، لدى تعاملات السوق الموازية السودانية "السوداء".

وأصبح السودان مؤهلا للحصول على منح بعد تسوية متأخرات، بحسب بيان رسمي من البنك الدولي، وذلك بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أشاد بها البنك الدولي.

واستقر سعر الدولار في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند نحو 382 جنيها.

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، أو ما عرف بالتعويم الجزئي أو المدار.

كما ظل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي لدى بنك السودان المركزي، ثابتا عند نحو 380.75 جنيه للشراء، و382.65 جنيه للبيع.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

وقال البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إن السودان سوى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو 3 عقود، مما يُقرب البلد الأفريقي المثقل بالدين من حزمة دولية للإعفاء من الدين تشتد حاجته إليها.

منح بملياري دولار

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

وسداد السودان للمتأخرات أصبح ممكنا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو الأوروبي في السودان، خلال مستهل تعاملات السبت لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى نحو 454 جنيها، مقابل 450 جنيها أمس الجمعة.

فيما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني، لدي المركزي السوداني عند مستوى 450.22 جنيه للشراء، و452.47 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في السودان، عند فتح تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليصل إلى 523 جنيها، مقابل 525 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.

وسجل الجنيه الإسترليني متوسط سعر رسمي لدى البنوك، نحو 521.57 جنيه للشراء، و524.18 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى السوق الموازية "السوداء" ليسجل نحو 101 جنيه، مقابل 102 جنيه أمس الجمعة.

فيما استقر سعر الريال السعودي، عند نحو 101.56 جنيه للشراء، و102.07 جنيه للبيع، على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي في السودان، خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق الموازية "السوداء" إلى نحو 102 جنيه، مقابل 103 جنيهات، في ختام تعاملات الجمعة.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنوك الرسمية، نحو 103.66 جنيه للشراء، و104.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في السودان، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، عند مستوى 1258.05 جنيه للشراء، و1264.34 جنيه للبيع، حسب موقع المركزي السوداني.