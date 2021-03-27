تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 27 مارس 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 27 مارس 2021، مع استمرار توقف الملاحة بقناة السويس.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم السبت، استقرار متوسط سعر صرف العملة المصرية، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

سعر اليورو في مصر

واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.52 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.59 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

فيما جاء أقل سعر لليورو في بنك مصر إيران للتنمية، عند نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر لليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وأعلن رئيس الهيئة بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وما زالت حركة الملاحة بقناة السويس معطلة لليوم الرابع على التوالي، بعد أن جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها، في ظل تأثر حركة التجارة العالمية بهذا الحادث.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو15.686 جنيه للشراء، و15.786 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.63 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، نحو 4.182 جنيه للشراء، و4.209 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.270 جنيه للشراء، و4.298 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

نسف آثار الجائحة

تتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.

ووفق تقرير من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، الخميس، سيحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.9% في 2022، مقابل 3% متوقعة في 2021.

واعتمد التقرير على معلومات وتوقعات البنك الأفريقي للتنمية.

وكانت مصر قد حققت نموا بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.

كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.

وشهدت القارة الأفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في "أسوأ ركود" لها منذ أكثر من 50 عامًا.