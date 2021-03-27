انفراجة في أزمة قناة السويس.. السفينة الجانحة "تستجيب"

أبدى رئيس الشركة اليابانية "شوي كيسن كايشا" المالكة للناقلة العالقة في قناة السويس، أمله في تعويم السفينة مساء السبت.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر مصري عن أن محركات الناقلة عادت إلى العمل، ما يشير إلى قرب نهاية الأزمة التي تؤثر على التجارة الدولية.



وكانت السفينة، التي ترفع علم بنما وتنقل البضائع بين آسيا وأوروبا، وتملكها شركة يابانية، جنحت الثلاثاء الماضي في قناة السويس، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة البحرية فيها.

وقال يوكيتو هيغاكي خلال مؤتمر صحفي: "إننا بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية"، متوقعا تحرير سفينة "إيفر جيفن" مساء السبت، وفق "فرانس برس".

وأوضح هيغاكي متحدثا من إيماباري بغرب اليابان أن "المياه لا تتسرب إلى السفينة. ليس هناك أي مشكلة في الدفات والمراوح. وبعد تعويمها، يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار".

9 قاطرات

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مواصلة جهود تعويم السفينة الجانحة عن الكيلومتر 151 ترقيم القناة، وأشار إلى "بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة (بركة 1)، والقاطرة (عزت عادل)، وذلك بعد انتهاء أعمال التجريف بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الجرافة (مشهور)".

ويبلغ وزن سفينة الحاويات "إيفر جيفن" 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، حيث تسببت في تعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوحها وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر الممر المائي.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت، الجمعة، إزالة 17 ألف متر مكعب من الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بما يعادل 87% من الكمية المستهدف إزالتها البالغة 20 ألف متر مكعب، لكي تتمكن جهود التعويم من تحرير السفينة.

وأعلنت شركة "برنهارد شولته شيبمانجمنت" (بي إس إم) ومقرها سنغافورة التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة في بيان فشل محاولة الجمعة لتعويم ناقلة الحاويات، موضحة أن "سفينتي قطر إضافيتين (مصريتين) زنتهما 220 و240 طنا" ستصلان بحلول الأحد للقيام بمحاولة جديدة.

وأوردت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" أن "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"، ما يؤدي إلى تأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى، ما انعكس بشكل عابر على أسعار الخام الأربعاء.

ومن المرتقب مشاركة الولايات المتحدة في جهود التعويم بعد ترحيب هيئة قناة السويس بالعرض الأمريكي.