محاولة اغتيال ضابط تنتهي بمقتل سائق "توك توك" بمقديشو

نجا ضابط في الشرطة من محاولة اغتيال، صباح السبت، إثر تفجير لغم أرضي استهدف سيارته خلال عبورها في شارع بمديرية كاران جنوب شرقي مقديشو.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن التفجير استهدف سيارة الضابط في كازان، وأسفر عن سقوط قتيل مدني يعمل كسائق مركبة بثلاث عجلات "توك توك"، تصادف مروره في المكان.



وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 3 جنود مرافقين للضابط في التفجير.

وفق المصادر نفسها، فإن الضابط الذي نجا من التفجير يدعى محمد عربو، ويعمل قائدا لشرطة حماية البيئة في بلدية مقديشو.

وعقب التفجير، وصلت عناصر من الأمن إلى الموقع، وطوقت المكان، ونقلت الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، فيما لم تعلق السلطات الأمنية الصومالية على ملابساته حتى الآن .

إلا أن عادة ما تشير أصابع الإتهام في مثل هذه التفجيرات المتكررة، إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تنفذ هجمات ومحاولات اغتيال مماثلة تستهدف عناصر الأمن.