"القائد الأمين".. الجيش اليمني ينعى أحد كبار قادته في معركة مأرب

نعى الجيش اليمني قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي والذي استشهد وهو يقود معركة مأرب في مواجهة مليشيا الحوثي.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان بالجيش اليمني إن القائد البطل اللواء الركن أمين عبدالله حامد الوائلي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في قيادة معارك استكمال تحرير الوطن ودحر مليشيا الحوثي في جبهات القتال بين محافظتي الجوف ومأرب.



ووصف البيان الوائلي بـ"القائد الأمين" وعده واحداً من أصدق وأشجع القادة والضباط الذين جسدوا أسمى معاني الولاء والوفاء لليمن وللشرف العسكري وكانت له بصمات فريدة في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية خلال حياته الحافلة بالعطاء والتضحية والمواقف الشجاعة.



وأشاد البيان، بالصولات والجولات التي خاضها الوائلي في صعدة وعمران ومأرب والجوف وفي كل المواقع والجبهات، باعتباره أحد أوائل الضباط الذين التحقوا بالشرعية عقب اجتياح المليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء 2014.



والوائلي هو أحد كبار قادة الجيش اليمني، حيث قدم أحد أبنائه شهيدا وسبق وأن أصيب أكثر من مرة، ونجا من هجوم صاروخي حوثي على مقر عملياته في الجوف 2017.

ولعب الوائلي دورا محوريا في تأسيس المنطقة العسكرية السادسة وتشكيل وحداتها وقيادتها 2015، وظل قائدا لها حتى 2018، قبل أن يتم تعيينه مجددا لقيادتها أواخر 2020، عقب تخاذل إخواني في جبهات نهم والجوف.



وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أشاد بمناقب الوائلي، معربا عن فخره واعتزازه بدمائه الزكية التي سطرت أعظم الملاحم البطولية فداءً للعزة والكرامة ودفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره وتخليصه من شرور المليشيات الانقلابية الحوثية من عصابات إيران المارقة.



وميدانيا، أعلن الجيش اليمني عن مقتل 12 عنصرا بصفوف مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في محافظة تعز.



وقال بيان للجيش اليمني، إن ما لا يقل عن 12 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قتلوا في معارك مع قواته في جبهة "مقبنة" غربي محافظة تعز.



وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات قاصمة كبدتها آلاف القتلى والجرحى في معارك مع الجيش اليمني ورجال القبائل بدعم من التحالف امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.

