ارتفاع ضحايا هجمات "الأحد الدامي" بالنيجر لـ 141 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات المسلّحة التي شنّها إرهابيون، الأحد الماضي، ضد قرى في النيجر إلى 141 قتيلا.
وكانت الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 137 شخصا في الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في النيجر منذ سنوات، والتي وقعت في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي.
وقال وزير الداخلية ألكاشي الهدا، بعد زيارة إحدى القرى: "التقينا السكان ضحايا هذه الهجمات الهمجية حيث قتل رجال ونساء وأطفال".
وأضاف، خلال مقابلة بثّها التلفزيون الرسمي، أنّ هذه الهجمات قد تشكل "مخاطر كبيرة لحصول نزاع بين المجتمعات في هذه المنطقة".
وكان مسؤول محلي أفاد في وقت سابق بأن "مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك".
والمناطق المستهدفة تقع في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري وكلاهما قريبتان من الحدود مع مالي.
ومنطقة تيلابيري تقع في منطقة معروفة بـ"الحدود الثلاث" عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تتعرض بانتظام لهجمات الإرهابيين.
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