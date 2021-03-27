السعودية: نثق في قدرة مصر على إنهاء "أزمة السفينة"

قالت السعودية، السبت، إنها تثق في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، ثقة المملكة في قدرات مصر في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس، مؤكدة أنها تثق في قدرة القاهرة على إنهاء أزمة السفينة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة.

كما أكد البيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وقوف السعودية بجانب مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة في دعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية.

ولفت إلى أن المملكة على اتصال مستمر مع الحكومة المصرية لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق السبت، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سنعمل على مدار الساعة لعبور السفن بمجرد إعادة تعويم السفينة الجانحة.

وأكد رئيس الهيئة، في أول مؤتمر صحفي للحديث عن جهود تعويم السفينة، لا يمكن تحديد موعد تعويم السفينة الجانحة، مضيفا "تلقينا عروضا للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة من الإمارات والولايات المتحدة والصين واليونان".



وتابع :"لا نعتقد أن تقوم خطوط ملاحية بتغيير مساراتها بعيدا عن القناة، وعبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح غير آمن وأكثر تكلفة".



وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة تولي اهتماما كبيرا بعملائها، مضيفا "سنتعامل مع التعويضات المالية بعد التحقيق في أسباب جنوح السفينة".



وأضاف ربيع، أنه:"لا نعتقد أن حادث جنوح السفينة متعمد، وننتظر نتائج التحقيقات، وقد يكون سبب جنوح السفينة خطأ فنيا أو بشريا".

وتتواصل الجهود المصرية لتعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن، بعدما جنحت، الثلاثاء الماضي، في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.

