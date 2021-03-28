ضحايا في تفجير انتحاري قرب كنيسة بماكاسار الإندونيسية

هز انفجار عنيف، الأحد، قرب كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بإندونيسيا ما أسفر عن سقوط ضحايا.
وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي، في تصريحات صحفية، إن "انتحاريا فجّر نفسه خارج كنيسة بمدينة ماكاسار بعدما حاول اقتحامها".
وأضاف سالاويزي أن "عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار".
وتابع: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".
وأظهر تسجيل مصور من الموقع الشرطة وهي تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع.
وأظهرت لقطات فيديو إخبارية سيارات متضررة قرب المبنى في الوقت الذي ضربت فيه الشرطة طوقا حول المنطقة.
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