قوات سوريا الديمقراطية تلاحق فلول داعش في "الهول"

بدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عملية أمنية مكبرة تستهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول، بالحسكة شمالي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العملية الأمنية تضم أيضاً قوات من "وحدات حماية الشعب والمرأة" و"قوى الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب".

وبدأت العملية فجر الأحد، وذلك لضبط حالة الانفلات الأمني في المخيم، الذي يشهد تنفيذ خلايا التنظيم لاغتيالات وجرائم قتل ممنجهة.

وتم قطع خدمة الإنترنت وإيقاف بث الإذاعات عن المخيم، قبيل بدء الحملة، التي يشارك فيها أكثر من 5000 مقاتل ومقاتلة.

وتستهدف العملية جميع القطاعات ضمن المخيم الذي يضم ما يقارب 60 ألف شخص، من لاجئين عراقيين ونازحين سوريين بالإضافة لقسم “المهاجرات”.

وارتفعت معدل جرائم القتل بشكل ملحوظ في مخيم الهول قياساً بالعام الماضي، بحسب المرصد السوري، حيث سجل 33 جريمة قتل خلال عام 2020، بينما شهد عام 2021، نحو 40 جريمة، 13 منها جرت خلال الشهر الأول من العام، و10 جرت في شهر فبراير/شباط، و17 جريمة جرت خلال شهر مارس/آذار الجاري.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن الجرائم هذه أسفرت عن مقتل 30 من اللاجئين العراقيين بينهم طفلان و5 نساء، و9 من حملة الجنسية السورية بينهم طفل و3 نساء، و”رئيس المجلس السوري” في المخيم، وعنصران من الأسايش.

وفي سياق الحملة الأمنية، ألقت قوات سوريا الديمقراطية، القبض على العشرات في مخيم الهول، والتي ما زالت مستمرة.