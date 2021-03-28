"دوت الخليج الإخبارية" ترسم مشوار تشكيل الحكومة الإسرائيلية

أن تجري إسرائيل 4 انتخابات برلمانية في غضون عامين، أمرٌ يثير التساؤل حول كيفية تشكيل الحكومة في هذا البلد.

والحكومة في إسرائيل تُعتبر الجهة المخولة للسلطة التنفيذية في البلاد، ويُسند لها أداء وتنفيذ الأحكام والسياسات التي تصدر عن الكنيست (البرلمان)، فضلا عن إدارة السياسات الخاصة بشؤون أخرى مختلفة.



يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، مشاورات تحديد المكلف بتشكيل الحكومة.

ويعتمد التكليف على عدد الأصوات التي يحصل عليها النائب من الأحزاب الفائزة بانتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء الماضي.

ويجتمع الرئيس الإسرائيلي مع ممثلين عن القوائم الـ13 التي نجحت بالانتخابات الإسرائيلية ويستمع منها، كل على حدة، على الهواء مباشرة، بشأن النائب الذي توصي بتكليفه بتشكيل الحكومة، وسط ترجيحات أن يصدر التكليف، مطلع الأسبوع القادم.

ومن المؤكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أحد المرشحين لتشكيل الحكومة، أما الشخصية المعارضة فقد يكون زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض يائير لابيد.

وسيكون أمام المكلف مهمة الوصول إلى الرقم 61 وهو عدد النواب المطلوب لنيل ثقة الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وللإجابة على السؤال السالف ذكره في مقدمة التقرير، ترصد "دوت الخليج الإخبارية"، مشوار تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

الخطوة الأولى: أول مكلف

فور انتهاء المشاورات مع ممثلي القوائم الفائزة بالانتخابات، يسلم الرئيس الإسرائيلي النائب الحاصل على أعلى الأصوات تكليفا بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما.

وبموجب القانون يمكن تمديد هذه المهلة لمدة 14 يوما إضافية، ولكن فقط بموافقة الرئيس الذي عليه أن يقتنع بأن المكلف قد ينجح بمهمته.

ويمكن للشخص المكلف أن يعلن فشله بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الممنوحة له.

الخطوة الثانية: مكلف بديل

في حال انتهت المهلة دون تشكيل حكومة أو أعلن المكلف فشله بتشكيل حكومة، فإنه يتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما.

وقد تنتهي هذه الفترة بتشكيل حكومة أو بإعلان المرشح البديل فشله بتشكيل حكومة.

الخطوة الثالثة: مكلف برلماني

في حال انتهاء المهلة أو إعلان المكلف البديل فشله بتشكيل حكومة فإن الرئيس الإسرائيلي يعيد الأمر إلى الكنيست.

وفي مثل هذه الحالة، أمام الكنيست خيارين، إما الإعلان عن نائب يحظى بدعم 61 نائبا لتشكيل الحكومة أو يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الخامسة.

الخطوة الرابعة: الانتخابات

أما في حال فشل الخيارات السابقة، فإن لا خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات خامسة.

وإذا ما حُل الكنيست، فإن الانتخابات ستجري في غضون 3 أشهر من موعد هذه الخطوة.