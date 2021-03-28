رفضوا التمديد لفرماجو.. منع 15 نائبا صوماليا من الحضور

قرر رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن ،الأحد، منع حضور 15 نائبا 5 جلسات اعتيادية للمجلس.

جاء ذلك على خلفية أن هولاء النواب يرفضون التمديد للرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.



وصدر مرسوم موقع من مكتب رئيس المجلس "الغرفة السفلى للبرلمان"، كإجراء تأديبي للنواب المعارضين وإيقافهم عن حضور جلسات البرلمان وسط اتهامات بعرقلة سير أعمال لقاء السبت.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته، غدا الإثنين، وفق ما هو معلن ستناقش الجلسة تداعيات جائحة كورونا في البلاد.

ونشرت أسماء النواب الممنوعين من حضور الاجتماعات المقبلة على مداخل مبنى البرلمان.

تأتي هذه الخطوة الحساسة في وقت يحاول فرماجو الحصول على تمديد غير قانوني لمدة عامين من البرلمان وسط رفض شديد من الولايات، المعارضة والمجتمع الدولي.

وجاء في المرسوم أنه تم إبلاغ قائد القوات الأمنية في مبنى البرلمان بالأسماء الممنوعين من حضور الجلسات المقبلة لمجلس النواب، وجميعهم نواب معارضين لفرماجو ورئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن المتحالف معه.

النواب الذين تم الإيقاف عنهم 5 جلسات أكدوا، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقديشو، عزمهم على حضوراجتماعات البرلمان بشكل اعتيادي بدء من جلسة الغد.

وشدد النواب أنهم تلقوا تهديدات من أذرع فرماجو الأمنية، مشيرين إلى ن قرار رئيس البرلمان مسيس ومخالف للوائح الداخلية المحكمة بتسيير شؤون البرلمان.

وأضافوا أن رئيس البرلمان سيتحمل مسؤولية الناجمة عن هذا القرار أو تعرض أي نائب بأي أذى.

وأوضح النواب أن رئيس البرلمان طالب الدفع بتعزيزات أمنية بنحو 200 عنصرا من الاستخبارات الوطنية، كاشفين أن الدفعات يقودها منشق سابق من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي يعمل حاليا في المخابرات يدعى "شكيب" وكان قد هدد السبت النواب المعارضين بالإغتيال وتقطيع الأوصالهم حسب تصريحات النواب الموقوفين خلال المؤتمر الصحفي.

وفق تصريحات النواب الموقوفين، فإنهم يدرسون خيارات تشكيل جناح معارض واختيار رئيس جديد ومواصلة جهود إفشال مخطط فرماجو بالحصول على التمديد غير القانوني من هناك.

جديدر بالذكر بأن النواب الذين تعرضوا للإيقاف "غير القانوني" حسب وصفهم من المعارضة، ورفضوا بشدة طرح مقترح مفاجئ بأجندةاجتماع الأمس الذي كان من المزمع أن يناقش كورونا لكن انتهت جلسة البرلمان، لمجلس الشعب بالبرلمان الاتحادي الصومالي بالفشل ،واتهم هؤلاء النواب رئيس البرلمان بإخفاء جدول أعمال التمديد لفرماجو مقابل حصوله رشاوي سياسية .

ويحذر مراقبون بأن عسكرة مبنى البرلمان والدفع بعناصر تهدد أمن وحصانة النواب واستخدام سياسة إقصاء النواب المعارضين وانتهاك الدستور ولوائح البرلمان يشي بانقسامات داخل البرلمان الحالي ما يعرض البلاد للخطر.