إندونيسيا: جماعة موالية لداعش وراء تفجير الكنيسة

أعلنت الشرطة الإندونيسية، الأحد، أن أحد منفذي الهجوم الانتحاري على الكاتدرائية ينتمي لجماعة موالية لتنظيم داعش.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقع انفجار عنيف قرب كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بإندونيسيا ما أسفر عن سقوط ضحايا.



وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي، في تصريحات صحفية، إن "انتحاريا فجّر نفسه خارج كنيسة بمدينة ماكاسار بعدما حاول اقتحامها".

وأضاف سالاويزي أن "عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار".

وأظهر تسجيل مصور من الموقع الشرطة وهي تفرض طوقا أمنيا حول الكنيسة وسيارات متضررة في الموقع.



وأظهرت لقطات فيديو، سيارات متضررة قرب المبنى في الوقت الذي فرضت فيه الشرطة طوقا حول المنطقة.