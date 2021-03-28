الإمارات وبريطانيا.. مباحثات لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

أكدت الإمارات وبريطانيا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والعمل على تعزيزها.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحث اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي،العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيمس كليفرلي، مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة.
واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوزير البريطاني عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين في مواجهة تداعياته.
حضر اللقاء منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الإمارات لدى لندن.
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