إحصائية صادمة.. حصاد إرهاب الحوثي بمأرب في 6 أعوام

كشف تقرير حكومي يمني، الأحد، إحصائية صادمة للإجرام الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ 6 أعوام الماضية.

وسجل التقرير الصادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسانية في مأرب، نحو 14 ألفا و680 انتهاكاً حوثيا منذ أغسطس/آيار 2014 وحتى ديسمبر /كانون الأول 2020.



وتنوعت جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بين 12 نوع من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والممتلكات العامة والخاصة شملت القتل العمد والتهجير القسري وتفجير البنية التحتية.



وبلغ إجمالي أعداد الضحايا نحو ألفي و127 مدنيا سقطوا قتلي وجرحى بسلسلة هجمات صاروخية ومدفعية والألغام الأرضية والعبوات الناسفة لمليشيات الحوثي في المحافظة.

وذكر التقرير أن 469 مدنياً قتلوا بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا والقذائف المدفعية التي أطلقتها مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، فيما بلغ أعداد المصابين نحو 1119 مدنيا بذات الهجمات الإرهابية.



وبحسب التقرير فإن بين حصيلة الضحايا 146 مدنياً قتلوا وأصيب 393 آخرين بانفجارات متفرقة للألغام الأرضية والفردية المحرمة دوليا والتي زرعها الحوثيون في مأرب.



ورصد التقرير، 391 حالة اعتقال و109 حالات إخفاء قسري فيما تعرض 43 مدنيا للتعذيب الوحشي في سجون المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في عدة محافظات.



وحول جرائم التهجير القسري للسكان المحليين، وثق التقرير تعمد المليشيات تهجير نحو 8912 أسرة من عدة مديريات في المحافظة النفطية.



في سياق الإرهاب الحوثي ضد البنية التحتية، وثق التقرير 148 انتهاكا طالت منشآت عامة، أسفرت عن تدمير 39 منشأة كليا و 109 آخرى تدميرا جزئيا.



فيما تم تسجيل 2322 انتهاكاً حوثيا بحق المنشآت الخاصة في مأرب نتج عنها تدمير كلي لـ 596 منشأة و1726 آخرى دمرت جزئيا في عموم مديريات المحافظة.



وأشار إلى أن 26 حالة تفجير طالت منشآت عامة وخاصة قامت بها مليشيات الحوثي في مأرب منها تفجير مسجد في مديرية "صرواح" ومدرسة في "آل صلاح" بمديرية مجزر، بالإضافة إلى تفجير 24 منزلاً لمواطنين في هذه المديريتين التي تشهد معارك طاحنة.



كما تعرضت المرافق الطبية لنحو 69 حالة اعتداء و16 حالة إعاقة ومنع وصول مساعدات إنسانية و7 حالات اعتداء على أعيان وأماكن أثرية وتاريخية في المحافظة، وفقا لتقرير حقوق الإنسان اليمنية.

