عدوان جديد.. المدفعية التركية تقصف ريف حلب السوري

شنت القوات التركية، مساء الأحد، هجوما بالمدفعية الثقيلة عدة قُرى في ريف حلب الشمالي في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والأسبوع الماضي، قتل وجرح عدد من المدنيين في قصف تركي استهدف محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة شمال وسط سوريا أعقبه قصف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لقاعدتين تركيتين.



وذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفا مدفعيا وصاروخيا تركيا على قرية حضريات جنوب شرق البلدة الواقعة شمال الرقة أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 مدنيين من أهالي القرية وأطراف بلدة عين عيسى

ونهاية العام الماضي، وسع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدوانه على الأراضي السورية، بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.