المعارضة التركية تهاجم أردوغان وتدعو لانتخابات مبكرة

واصلت المعارضة التركية هجومها على النظام الحاكم على خلفية الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد، ولا سيما الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
وفي هذا الصدد قال زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، إن السياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام أردوغان، تسببت في وصول عدد الأسر الفقيرة بمدينة إسطنبول وحدها، لأكثر من مليون أسرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الأحد.
وأشار زعيم المعارضة إلى أن "النظام الحاكم يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الاقتصادي، ولا سيما انهيار سعر صرف الليرة التركية".
وشهدت الأسواق المصرفية في تركيا، الأحد، ارتفاعًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، وسجل سعر الدولار الأمريكي 8.11 ليرة تركية مرتفعًا من 8.09 ليرات عن أول أيام العطلة الأسبوعية أمس السبت.
أما سعر اليورو فاستقر عند مستوى مرتفع مسجلًا 9.56 ليرة، بعد سلسلة من الارتفاعات سجلها قبل إغلاق التداولات يوم الجمعة، فيما استقر أيضًا سعر جرام الذهب عند 451 ليرة تركية.
انتخابات مبكرة
بدوره دعا نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب نفسه، أوزغور أوزل إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك خلال مشاركته في إحدى البرامج التلفزيونية.
وأضاف مخاطبًا أردوغان "إن كنت مستعدًا، فلنتوجه نحو انتخابات مبكرة.. اتحداكم، فلتخرجوا ويعطي الناس قرارهم.. وليضع البرلمان الجديد الدستور".
من جانبه قال ياوز آغيرألي أوغلو، نائب رئيس المعارض، إن "هناك بوادر انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، وتحركات حزب العدالة والتنمية ستؤول بالأمور إلى ذلك".
وشدد على أن السياسة في تركيا "يجب أن تشهد أسلوبًا جديدًا في الإدارة، علاوة على حل مشاكل البلاد بلغة بعيدة عن السياسة الحزبية أو الإهانة أو الإساءة لشخص ما".
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