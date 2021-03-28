خرق آلاف المحتجين حصارا للشرطة في شمال غربي باكستان أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة إلى مدينة بانو ثم إلى إسلام أباد.
ويطالب المحتجون بإجراء تحقيق حكومي في مقتل 4 شبان يقولون إن قوات الأمن عذبتهم وقتلتهم.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع المتظاهرين من دخول مدينة بانو، التي تقع في الطريق إلى إسلام آباد، مساء الأحد.
وكان المتظاهرون يحملون جثامين الشبان الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عاما والذين عُثر عليهم في مقبرة في 21 مارس/آذار في بلدة جاني خيل خارج بانو.
ويزعم أقارب القتلى أنهم ماتوا أثناء استجواب قوات الأمن ونظموا اعتصاما في جاني خيل لمدة أسبوع تقريبا رافضين دفن الجثث إلى أن يتم فتح تحقيق مع ضابط بالجيش قالوا إنه مسؤول عن الحادث.
وامتنع متحدث عسكري باكستاني عن التعليق على الحادث اليوم الأحد ولم يعلق الجيش علنا على القضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرات بالجثامين.. احتجاجات تضرب شمال غرب باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.