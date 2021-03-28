مظاهرات بالجثامين.. احتجاجات تضرب شمال غرب باكستان

خرق آلاف المحتجين حصارا للشرطة في شمال غربي باكستان أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة إلى مدينة بانو ثم إلى إسلام أباد.

ويطالب المحتجون بإجراء تحقيق حكومي في مقتل 4 شبان يقولون إن قوات الأمن عذبتهم وقتلتهم.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع المتظاهرين من دخول مدينة بانو، التي تقع في الطريق إلى إسلام آباد، مساء الأحد.

وكان المتظاهرون يحملون جثامين الشبان الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عاما والذين عُثر عليهم في مقبرة في 21 مارس/آذار في بلدة جاني خيل خارج بانو.

ويزعم أقارب القتلى أنهم ماتوا أثناء استجواب قوات الأمن ونظموا اعتصاما في جاني خيل لمدة أسبوع تقريبا رافضين دفن الجثث إلى أن يتم فتح تحقيق مع ضابط بالجيش قالوا إنه مسؤول عن الحادث.

وامتنع متحدث عسكري باكستاني عن التعليق على الحادث اليوم الأحد ولم يعلق الجيش علنا على القضية.