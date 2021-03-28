أثارت جريمة قتل بالنمسا، راح ضحيتها أم وطفلها البالغ من العمر 5 سنوات، جدلا كبيرا وسط بحث واسع عن الجاني.
ووفق صحيفة كرونه النمساوية، فإن صيادا عثر على جثة أم "25 عاما" وطفلها الذي يبلغ عمره 5 أعوام، صباح الأحد، مقتولين بالرصاص في سيارة متوقفة في أحد الغابات في النمسا السفلى.
ووفق محققين، فإن المرأة المقتولة ليست مالكة السيارة، لذلك تجري السلطات بحثا مكثفا عن المالك في الوقت الحالي.
وفي وقت لاحق مساء الأحد، حاصرت مجموعة من القوات الخاصة النمساوية منزل المشتبه به في جريمة القتل، لكنها لم تجده.
وبعدها بقليل، تلقت السلطات إشارة من الهاتف الخلوي للمشتبه به وحددت موقعه في بلدة هورن القريبة من موقع الجريمة، وتحركت القوات باتجاه الموقع.
ولم تعلن السلطات حتى الآن القبض على الجاني.
وذكرت صحيفة كرونه أن مالك السيارة هو المشتبه به الذي تبحث السلطات عنه، وأنه يبلغ من العمر 60 عاما وكان صديق الضحية ووالد طفلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جثة أم وطفلها.. جريمة بشعة تهز النمسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.