جثة أم وطفلها.. جريمة بشعة تهز النمسا

أثارت جريمة قتل بالنمسا، راح ضحيتها أم وطفلها البالغ من العمر 5 سنوات، جدلا كبيرا وسط بحث واسع عن الجاني.

ووفق صحيفة كرونه النمساوية، فإن صيادا عثر على جثة أم "25 عاما" وطفلها الذي يبلغ عمره 5 أعوام، صباح الأحد، مقتولين بالرصاص في سيارة متوقفة في أحد الغابات في النمسا السفلى.



ووفق محققين، فإن المرأة المقتولة ليست مالكة السيارة، لذلك تجري السلطات بحثا مكثفا عن المالك في الوقت الحالي.

وفي وقت لاحق مساء الأحد، حاصرت مجموعة من القوات الخاصة النمساوية منزل المشتبه به في جريمة القتل، لكنها لم تجده.

وبعدها بقليل، تلقت السلطات إشارة من الهاتف الخلوي للمشتبه به وحددت موقعه في بلدة هورن القريبة من موقع الجريمة، وتحركت القوات باتجاه الموقع.

ولم تعلن السلطات حتى الآن القبض على الجاني.

وذكرت صحيفة كرونه أن مالك السيارة هو المشتبه به الذي تبحث السلطات عنه، وأنه يبلغ من العمر 60 عاما وكان صديق الضحية ووالد طفلها.