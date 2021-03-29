موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. تطورات قناة السويس ومقاطعة "برجر كينج"

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#قاطعوا_برجر_كينج، هاشتاق ،دشنه مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي، ردا على استخدام سلسلة مطاعم الوجبات السريعة لأزمة السفينة الجانحة فى الترويج لساندوتش ضخم.
كشف رئيس هيئة قناة السويس عن التطورات الجديدة بشأن سفينة الحاويات "إم في إيفر جيفن" العالقة في الممر الملاحي.
تدرس اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات في ليبيا في الوقت الحالي البديل الأنسب لاستبدال دعم الوقود.
حلقة جديدة في مسلسل بذخ مؤسسات الرئيس رجب طيب أردوغان، رغم الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد وتضغط على معيشة الأتراك.
العديد من السلع والمنتجات تحملها سفينة الحاويات الضحمة "إم في إيفر جيفن" الجانحة في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس.
نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات "xpress Nile" التي تعرضت لعطل مفاجئ في محركاتها الرئيسة على بعد يبلغ 8 أميال من الميناء.
يبدأ السودان في العودة تدريجيا إلى أحضان المجتمع الدولي، بعد سنوات من العزلة فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
تتوالي العروض من دول العالم على مصر للمساعدة في أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، منذ الثلاثاء الماضي.
جددت مصر التحذير من التعامل على العملات المشفرة وفي مقدمتها بيتكوين، مشددة على اقتصار التعامل في البلاد على العملات الرسمية المعتمدة.
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