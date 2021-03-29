رئيس هيئة قناة السويس: استئناف حركة الملاحة خلال ساعات

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صباح الإثنين، أنه سيتم الانتهاء من عملية تعويم السفينة "إيفر جيفن" الجانحة قبل نهاية اليوم.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن استئناف حركة الملاحة في القناة سيتم بشكل عاجل خلال ساعات.



وأشار ربيع إلى أن عمليات إنقاذ السفينة الجانحة تمت بنجاح وبكفاءة عالية، مشيرا إلى أن الحديث عن التعويضات سابق لأوانه.

وفي بيان صحفي صباح اليوم الإثنين، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، تغيير اتجاه حاملة الحاويات العالقة في القناة "بنسبة 80%" بعد أن نجحت قاطرات عملاقة في تعويمها جزئيا، مضيفا أنه تم بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر".

وأوضح أنه "تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشاطئ بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

وأضاف ربيع أنه "من المقرر استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه (في القناة) إلى أقصى ارتفاع له اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف (التاسعة والنصف بتوقيت جرينتش) ليصل إلى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح في منتصف المجرى الملاحي".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه "سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل وتوجيهها" إلى منطقة الانتظار لفحصها فنيا.

من جهتها، أعلنت شركة "شوي كيسن" المالكة لحاملة الحاويات البالغة زنتها أكثر من 200 ألف طن، أن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة" لكنه بات بوسعها التحرك بهامش أكبر.

وأكد متحدث باسم الشركة أن السفينة "استدارت" لكنها "ليست عائمة بعد"، مشيرا إلى أن مقدمها تضرر حين علقت في القناة لكنه "لم تتم معاينة أي أضرار إضافية".

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أن مناورات الشد بدأت فجر الإثنين لتعويم السفينة "بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من 4 اتجاهات مختلفة"، مؤكدا وصول القاطرة الهولندية "إيه بي إل جارد" مساء الأحد ومشاركتها "في جهود تعويم السفينة".

وابتعدت مؤخرة السفينة عن الضفة الغربية للقناة، بحسب ما أظهر موقعا "فيسل فايندر" و"ماي شيب تراكينج" لرصد حركة السفن فجر الإثنين.

وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفرجيفن"، التي يزيد طولها على طول 4 ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.

وقال ربيع أمس الأحد إن هناك نحو 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.

خسائر كبيرة

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".

وقالت شركة "لويدز ليست" إنّ الغلق يعوق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقدر قيمتها بنحو 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

ومن جهته قدّر الفريق أسامة ربيع يوم السبت الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.