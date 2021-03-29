روسيا تبحث عن فائدة من أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

في خضم أزمة سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس، برزت روسيا للحصول على مكاسب من وراء الأزمة التي أثرت على الملاحة العالمية

وقالت وزارة الطاقة الروسية، الإثنين، إن سفينة الحاويات العالقة بقناة السويس تسلط الضوء على مدى الأمان والاستدامة لمسار بحر الشمال التابع لها وخطوط أنابيب الطاقة الروسية.



وقالت الوزارة إن هذه "شديدة الأمان ولها مراكز تنافسية من حيث تكاليف النقل وكذلك الاعتمادية مقارنة مع المسارات البديلة".

وتتوقع روسيا زيادة الشحنات عبر مسار بحر الشمال، وهو مسار في المحيط المتجمد الشمالي إلى آسيا يوفر مسافة 4 آلاف ميل بحري مقارنة مع البديل الجنوبي عبر قناة السويس.

بلغت الشحنات حوالي 33 مليون طن العام الماضي وتتوقع وزارة الطاقة أن تصل إلى 80 مليونا سنويا بحلول 2024، ويشمل خط أنابيبها إلى أوروبا خط أنابيب دروجبا ونورد ستريم للغاز.

المصريون ينهون الأزمة

وفي بيان صحفي صباح اليوم الإثنين، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تغيير اتجاه حاملة الحاويات العالقة في القناة "بنسبة 80%" بعد أن نجحت قاطرات عملاقة في تعويمها جزئيا، مضيفا أنه تم بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر".

وأوضح أنه "تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار".

وأضاف ربيع أنه "من المقرر استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه (في القناة) الى أقصى ارتفاع له اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف (التاسعة والنصف بتوقيت جرينتش) ليصل إلى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح في منتصف المجرى الملاحي".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه "سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل وتوجيهها" إلى منطقة الانتظار لفحصها فنيا.

من جهتها أعلنت شركة "شوي كيسن" المالكة لحاملة الحاويات البالغة زنتها أكثر من 200 ألف طن، أن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة" لكنه بات بوسعها التحرك بهامش أكبر.

وأكد متحدث باسم الشركة أن السفينة "استدارت" لكنها "ليست عائمة بعد"، مشيرا إلى أن مقدمها تضرر حين علقت في القناة لكنه "لم تتم معاينة أي أضرار إضافية".

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أن مناورات الشد بدأت فجر الاثنين لتعويم السفينة "بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من 4 اتجاهات مختلفة"، مؤكدا وصول القاطرة الهولندية "إيه بي إل غارد" مساء الأحد ومشاركتها "في جهود تعويم السفينة".

وابتعدت مؤخرة السفينة عن الضفة الغربية للقناة، بحسب ما أظهر موقعا "فيسل فايندر" و"ماي شيب تراكينج" لرصد حركة السفن فجر الإثنين.

وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر جيفن"، التي يزيد طولها عن طول 4 ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

السفن المنتظرة

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح الإثنين، أن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق "ثلاثة أيام ونصف تقريبا".

يأتي ذلك بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي الدولي منذ يوم الثلاثاء الماضي والتي أدت إلى تعطل الملاحة وازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل، وصل إلى نحو 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.

وقال ربيع في تصريحات لقناة "صدى البلد" المحلية إن "العمل في القناة سيستمر على مدار 24 ساعة" عقب تعويم السفينة الجانحة ويتوقع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مداخل الممر المائي "ثلاثة أيام ونصف تقريبا".

وقدّر ربيع خلال تصريحات يوم السبت الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.

خسائر كبيرة

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".

وقالت شركة "لويدز ليست" إنّ الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.