السيسي يطمئن العالم ويشيد بالأيادي المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن فخر بلاده في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، مطمئنا العالم بهذه البشرى.
والثلاثاء الماضي، جنحت سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، التي يزيد طولها على طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل.
وفجر اليوم الإثنين، نجحت قاطرات عملاقة في محاولة التعويم الأخيرة للسفينة العملاقة التي سدّت مجرى القناة لقرابة أسبوع.
وقال السيسي في تغريدة له على "تويتر": "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".
وأضاف "بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيدٍ مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".
وبمناسبة إنهاء أزمة "إيفر جيفن"، توجه الرئيس المصري بالشكر "لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا" في هذا الأمر.
ومعربا عن فخره، أكد أن المصريين "أثبتوا اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما".
مستطردا "القناة (السويس) التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم، ستظل شاهدا على أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".
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