"السفينة الجانحة".. سواعد مصر تحبط أوهام الإخوان

فشل تنظيم الإخوان الإرهابي مجددا في استغلال أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، لتحقيق أغراضه الخبيثة والتحريض ضد الدولة.

ودحضت مصر الشائعات التي بثها تنظيم الإخوان عبر قنواته الإعلامية، ولجانه الإلكترونية، بعد أن نجحت إدارة القناة في إنهاء أزمة السفينة "إيفر جيفن" بسواعد المصريين.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، أعرب المصريون عن سعادتهم البالغة بتعويم السفينة الجانحة جزئيا بالمجرى الملاحي العالمي قناة السويس، معبرين عن الفخر بهذا الإنجاز.

وفجر الإثنين، نجحت قاطرات عملاقة في محاولة التعويم الأخيرة للسفينة العملاقة التي سدّت مجرى القناة لقرابة أسبوع.

شائعات لا تنتهي

ومنذ اللحظات الأولى لأزمة السفينة الجانحة، قادت قنوات الإخوان الإعلامية وعناصر الجماعة حملات تشكيك وشماتة في مصر وقدرتها على إنهاء الأزمة.

كما أطلقت تلك القنوات شائعات حول الأزمة، على رأسها الزعم بأن عملية التعويم تستغرق أسابيع قادمة، والترويج لضرورة البحث عن طرق بديلة للقناة، علاوة على استخفاف هذه المنصات بالجهود التي بذلها المصريون لإنقاذ أهم ممر مائي في العالم.

كما أطلق قنوات الإخوان شائعات أخرى تتعلق بتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

استغلال رخيص

اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وصف الانتقادات الموجهة لأداء هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة بـ"المؤسفة"، وتعبر عن استغلال رخيص لهذا الظرف، للنيل من مشروع قومي وممر مائي عالمي.

وأمس، قال العوضي في تصريحات صحفية: "للأسف الشديد، رأيت كافة الانتقادات الموجهة للأداء، ووجدت أنها مأخوذة من مقولات الكارهين وأعداء الوطن في إعلام الإخوان والجزيرة "القناة القطرية"، ولا تمت للعلم بصلة".

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الإثنين، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

فيما قالت هيئة قناة السويس إن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومنذ سقوط حكم الإخوان في مصر، لم تتوقف محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل المصري، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة المطرودة بأمر الشعب إلى المشهد السياسي، لكنه دائما ما يفشل في تحقيق مآربه التخريبية بفضل يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشعب المصري.

"كابوس وانزاح"

وفور إعلان هيئة قناة السويس بدء تعويم السفينة فجر اليوم، أطلق المصريون عدة هاشتاقات للاحتفال بهذا الإنجاز، وبينها: "#قناة_السويس" و"#السفينة_الجانحة"، و"#تحيا_مصر".

وتداول رواد موقع "تويتر" على نطاق واسع عبر تلك الهاشتاجات صور ومقاطع فيديو للحظات الأولى للتعويم الجزئي للسفينة الجانحة، معلقين عليها بـ"اللحظات التي أسعدتنا".

كما وجه المغردون الشكر للعاملين في هيئة قناة السويس الذين وصفوهم بـ"الأبطال"، بعد أن ساهموا في بدء عملية تعويم السفينة بنجاح.

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبر حسابه على "فيسبوك": "يا ساتر.. كابوس وانزاح"، مضيفا : "شكرا لسواعد المصريين".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب عن فخر بلاده بإنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقال السيسي، في تغريدة له على "تويتر" "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".

وأضاف "بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيدٍ مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وبمناسبة إنهاء أزمة "إيفر جيفن"، توجه الرئيس المصري بالشكر "لكل مصري مخلص أسهم فنيا وعمليا" في هذا الأمر.

وتابع "القناة (السويس) التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم، ستظل شاهدة على أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".