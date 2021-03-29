الرئيس الباكستاني يعلن إصابته بكورونا

أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا.
وكان علوي قد قال مؤخرا، إن تلقي اللقاح المضاد للفيروس يعد أمرا واجبا لا بد منه.
وحذر علوي، في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "سماء تي في" الباكستانية، مؤخرا، الأمة من مغبة هؤلاء الذين يثيرون الشكوك في لقاح "كورونا"، والاحتراس منهم لأنهم لا يدركون.
منذ أكثر من أسبوع، أعلن وزير الصحة الباكستاني أن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم.
وأضاف الوزير فيصل سلطان في تغريدة أن خان "عزل نفسه في المنزل".
إصابة خان جاءت بعد أسبوعين من تجديد البرلمان الباكستاني الثقة في "خان"، خلال جلسة خيمت عليها مقاطعة المعارضة للتصويت.
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