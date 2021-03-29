انتخابات فلسطين.. إعلان ترشح 15 قائمة أبرزها حماس

أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، الإثنين، تلقي طلبات 15 قائمة انتخابية رسميا للترشح في انتخابات المجلس التشريعي 2021.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: إن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية اليوم الإثنين بلغ 15 قائمة انتخابية.

وذكرت أنها قبلت ترشح 5 قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي: قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.

ويزيد عدد القوائم المسجلة حتى الآن عن تلك التي شاركت في انتخابات 2006 حيث خاضت حينها الانتخابات 11 قائمة، نجح 6 منها في اجتياز نسبة الحسم حسبما اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" من سجل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وسجلت حركة "حماس" رسميا، قائمتها في مقر لجنة الانتخابات المركزية في رام الله وغزة تحت اسم "القدس موعدنا".

وقال القيادي في حماس خليل الحية في مؤتمر صحفي بعد تقديم القائمة، إنه:" قدمنا قائمة بعنوان القدس موعدنا، وحرصنا على تصميم قائمتنا أن تكون القدس عنواننا".

وتابع: "ننتظر الإشعار بالقبول ثم نمضي للأمام، ونأمل أن تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام".

واعتبر أن من حق كل القوائم الانتخابية التنافس بشرف، محذرا "من تسييس أي بُعد قضائي بالعملية الانتخابية".

بدورها، سجل تيار الإصلاح الديمقراطي قائمته تحت مسمى "المستقبل" وتضم 132 مرشحاً على رأسهم القيادي السابق في حركة فتح سمير المشهراوي.

وقال أشرف دحلان، مفوض القائمة في تصريح صحفي:، إن “قائمة المستقبل” تقدمت ببرنامجها وشعارها ورمزها وبقائمة مرشحيها التي تضمنت 132 مرشحاً للمجلس التشريعي”.





وأضاف أن القائمة تشمل مرشحين عن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتكريس الوحدة الترابية في أراضي دولة فلسطين، وتجسيد الشراكة في كل جغرافيا الوطن.

وبحسب المفوض، فإن القائمة مشكلة من كوادر نضالية وشخصياتٍ وطنيةٍ وشبابيةٍ ومستقلين.

وأكد مفوض القائمة ضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاقٍ قانونيٍ وديمقراطيٍ وضرورةٍ لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وإعمالاً لحق الفلسطينيين في القدس والضفة والقطاع في انتخاب ممثليهم، بعدما حُرموا من هذا الحق لسنواتٍ طويلة، بفعل الانقسام البغيض والتشظي في الحالة الوطنية.

ووفق تقديرات المراقبين، فإن كتل فتح وحماس والتيار الإصلاحي هي الأكثر حظوظا من بين باقي القوائم.

كما قدمت قائمة "وطن" الخاصة بالمستقلين طلب ترشحها حيث تضم شخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق مصادر مطلعة؛ فإن القائمة يترأسها النائب السابق حسن خريشة من طولكرم في الضفة الغربية، وهي مكونة من نحو 45 شخصية موزعين مناصفة بين غزة والضفة الغربية، بعضهم معروف بقربه من حركة حماس.

بدوره، أعلن عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، تسجيل قائمة باسم "القدس" تضم شخصيات وطنية ومجتمعية مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية.

وذكر أن قائمة القدس ستخوض الانتخابات التشريعية بشخصيات وطنية ومجتمعية مستقلة من كافة محافظات الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية وفي قلبها القدس".



وكشف عن أن الدكتور والأسير المحرر جواد أل علي، من الضفة الغربية وحسني المغني، المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر من قطاع غزة، ترشحا على رأس تلك القائمة.









وتابع المصري أنن قائمة القدس شملت شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، من الشباب والمرأة وشخصيات وطنية ومجتمعية وازنة ".

وتنتهي الأربعاء المقبل المهلة المحددة، بموجب لجنة الانتخابات المركزية، لتسجيل القوائم للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 22 مايو/أيار المقبل للمرة الأولى منذ العام 2006.

ومع تقديم القوائم الجديدة تتجه الأنظار إلى قائمة حركة فتح المتوقع أن تسجلها خلال اليومين المقلبين.

كما ينتظر تسجيل قائمة الملتقى الوطني الديمقراطي التي يقودها عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ناصر القدوة، نجل شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقائمة رئيس الحكومة الأسبق سلام فياض، إلى جانب قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقوائم أخرى حزبية ومستقلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، حسين حمايل، أنه سيتم اعتماد القائمة من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية وستُعرض يوم غدًا الثلاثاء على المجلس الثوري للحركة، الذي سيناقشها لاعتمادها نهائيًا وتقديمها إلى لجنة الانتخابات.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم بإجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال 2021، حيث ستكون تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب المقبل.