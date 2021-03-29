بالفيديو.. المناورة الأخيرة لتعويم سفينة قناة السويس

نشر حساب موقع فليت مون كوم "FleetMonCom" المتخصص في رصد حركة السفن، الإثنين، تفاصيل المناورة الأخيرة لتعويم سفينة "إيفر جيفين" التي جنجت بقناة السويس المصرية.

وبحسب مقطع الفيديو، فبدأت المناورة في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين مع ارتفاع المياه لنحو مترين نتيجة للمد.



وقامت القاطرات بتحريك السفينة الجانحة إيفر جيفين يمينا ويسارا، وعودتها إلى وضعها السابق قبل أن تحركها القاطرات العشرة بشكل كامل إلى وسط قناة السويس ، لتنجح عملية تعويمها وتبدأ عملية الإبحار الطبيعي.

ونجحت مصر ، الإثنين في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفر جيفن" والتي بدأت الإبحار، فيما استؤنفت الملاحة البحرية المتوقفة منذ عدة أيام.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الإثنين، على استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة.



وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الهيئة تعويم السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي الدولي منذ يوم الثلاثاء الماضي، والتي أدت إلى تعطل الملاحة وازدحام مروري في القناة.

كما أن التعطيل أدى إلى تشكل طابور انتظار طويل، وصل إلى نحو 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.ومن جهته أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامه ربيع، أنه "سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل وتوجيهها" إلى منطقة الانتظار لفحصها فنيا.





كما نشرت هيئة قناة السويس مقطع فيديو آخر لتحرير السفينة الجانحة.





كما أعلنت شركة "شوي كيسن" المالكة لحاملة الحاويات البالغة زنتها أكثر من 200 ألف طن، أن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة" لكنه بات بوسعها التحرك بهامش أكبر.

وابتعدت مؤخرة السفينة عن الضفة الغربية للقناة، بحسب ما أظهر موقعا "فيسل فايندر" و"ماي شيب تراكينغ" لرصد حركة السفن فجر الإثنين.



وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر جيفن"، التي يزيد طولها على طول 4 ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".



وقالت شركة "لويدز ليست" إنّ الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميا بين آسيا وأوروبا.

وسدت السفينة إيفر جيفن وهي بعرض 59 مترًا وارتفاع 60 مترًا مع حمولتها القناة بالقرب من مدينة السويس، مما أدى إلى قطع حركة الملاحة تمامًا بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، في الاتجاهين.



في حين عُزي الحادث في البدء إلى الرياح القوية المصحوبة بعاصفة رملية، قال رئيس هيئة قناة السويس اللواء بحري أسامة ربيع في وقت لاحق إن الظروف المناخية القاسية لم تكن السبب الوحيد الذي جعل السفينة تغوص في أرض القناة.

أما أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فردًا، فقد خرجوا سالمين من الحادث، وفقًا لشركة "برنهارت شولته شيبمنجمنت"، التي تؤمن الإدارة الفنية للسفينة ومقرها في سنغافورة. ولم يُسجل أي تلوث أو تلف في البضائع الموجودة داخل أكثر من 20 ألف حاوية.

