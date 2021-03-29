قناة السويس تتجاوز أصعب لحظات التاريخ.. الممر يفتح أبوابه للعالم

عادت حركة الملاحة فى قناة السويس عقب تعويم السفينة البنمية العملاقة، "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة في القناة.

وأعلنت هيئة ⁧‫قناة السويس‬⁩ عن وصول ⁧‫السفينة الجانحة‬⁩، إلى بحيرات ⁧‫الإسماعيلية‬⁩، بعد نجاح تعويمها، وهو ما مهد لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل القناة.

وانتهت بعد ظهر الإثنين بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستؤنفت حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولى الذي أدى إغلاقه الى خسائر بمليارات الدولارات.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن".

وعلى الإثر، تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت في وقت سابق بعد تعويم جزئي للسفينة، ثم عادت للانتعاش عندما قالت شركة الإنقاذ إن خبراء الإنقاذ إن المرحلة الأخيرة ستكون "الأصعب". لكن بعد ساعات فقط، أعلن عن تعويم السفينة بالكامل، وتراجعت أسعار النفط، فيما يُرتقب اجتماع لمنتجي منظمة أوبك الخميس.

وقالت القناة التلفزيونية المصرية الحكومية إن "السفينة البنمية تسير بمحركاتها بسرعة 1,5 عقدة وبتوجيه من قاطرات قناة السويس".

تعويم السفينة

وبدأت فجر الاثنين عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات من بينها القاطرة الهولندية إيه بي إل التي وصلت الى القناة مساء الأحد.

وأعلن ربيع صباحا أن عملية التعويم نجحت في "تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

وعلى الفور، أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"نجاح" العملية الجارية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، في تغريدة على تويتر.

وكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".

وأضاف الرئيس المصري أن "اعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي تمر عبر هذا الشريان الملاحي المحوري".

السفن المنتظرة

وتوقع ربيع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مدخلي قناة السويس "3 أيام ونصف تقريبا" بعد تعويم السفينة إيفن جيفن.

وقال إن القناة ستعمل "على مدار 24 ساعة" لتتمكن السفن المنتظرة وعددها 425 بحسب موقع "لويدز ليست"، من العبور في أسرع وقت ممكن.

جنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر جيفن" وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل والتسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

خسائر

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".

وقالت شركة "لويدز ليست" إنّ الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

ومن جهته قدّر ربيع السبت الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.