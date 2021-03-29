شركة أمريكية تطلب شراء 100 طائرة بوينج 737 ماكس

بعد أن عانت بوينج من تراجع الطلبيات خلال الأشهر الماضية، تستعد الشركة الأمريكية لإتمام صفقة ضخمة لتستعيد مكانتها في الأسواق.

أعلنت بوينج الإثنين أنها تلقت طلبا من شركة طيران "ساوث وست" الأمريكية لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، في الوقت الذي يبذل فيه صانع الطائرات العملاق جهودا للتعافي بعد حادثي تحطم داميين أديا لمنع اسطول ماكس من الطيران لمدة 20 شهرا.



وسُمح لطائرة ماكس بالتحليق مجددا أواخر عام 2020، لكن تداعيات جائحة كوفيد-19 ضاعفت أيضا من معاناة بوينج بعد انهيار صناعة السفر في العالم.

وتبلغ قيمة صفقة "ساوث وست" 12.5 مليار دولار بحسب الأسعار المعلنة. وتنظر شركة الطيران الأمريكية أيضا في خيارات لشراء 155 طائرة أخرى من طراز ماكس.

وأشارت بوينج الى أن الصفقة ترفع طلب "ساوث وست" من طائرات 737-7 وطرازها الأكبر 737-8 إلى 380 طائرة، وقد تم تسليم 30 منها حتى الآن.

وتلقت بوينج 655 طلب إلغاء شراء طائرات أو تحويل طلبات إلى العام المقبل، وفي فبراير/شباط شهدت بوينج عمليات إلغاء أكثر من تلقي طلبات جديدة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت شركة "بارتنرز 777" الاستثمارية من بوينغ شراء 24 طائرة 737 ماكس، مع خيار لطلب 60 طائرة أخرى.