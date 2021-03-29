قصة السفينة "مشهور" .. أحد أبطال تحرير "إيفر جيفن"

خلال أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، برز اسم الكراكة مشهور كأحد أبطال عملية إنقاذ وتعويم "إيفر جيفن".

انتهت بعد ظهر الإثنين بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستؤنفت حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولى.

أسئلة كثيرة تردد عن القاطرة مشهور، وقصتها، وما هو الدور الذي قامت به خلال الأسبوع الماضي والذي وضعها في قمة الأحداث العالمية؟

الكراكة مشهور، هي سفينة تجريف عملاقة ساهمت بشكل كبير في تحرير السفينة الجانحة من الرمال التي كانت تعيق حركتها.

وتحمل الكراكة مشهور، اسم المهندس مشهور أحمد مشهور، الذي تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1942.

من هو المهندس مشهور؟

وفقا لموقع "أخبار مصر"، فالرجل هو مهندس عسكري مصري، شغل منصب رئيس هيئة قناة السويس. كان واحدًا من ثلاثة عهد إليهم الرئيس جمال عبد الناصر بالاستيلاء على هيئة قناة السويس وإدارتها عقب خطاب التأميم الذي ألقاه في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 يوليو 1956.

ولد مشهور أحمد مشهور في 1 أبريل/نيسان 1918 في منيا القمح بمحافظة الشرقية، وينتمي إلى عائلة مشهور بقرية السعديين بمنيا القمح.

تخرج مشهور في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا) سنة 1942. عمل عقب تخرجه مهندسًا بالسكك الحديدية، لكنه لم يلبث أن انضم إلى سلاح المهندسين بالقوات المسلحة سنة 1943، وعمل مديرًا للترسانة البحرية، فمديرًا للتحركات بهيئة قناة السويس بعد تأميمها، ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها سنة 1965.

كان مشهور واحدًا ممن تولوا إدارة قناة السويس عقب تأميمها سنة 1956، حيث كلفه الرئيس جمال عبد الناصر ـ مع آخرين برئاسة المهندس محمود يونس ـ بذلك، بعد انسحاب المرشدين الأجانب، حتى لا تتأثر حركة الملاحة في القناة عقب التأميم.



كان مشهور عضوًا بالمؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي سنة 1969، وقد عاد إلى رئاسة هيئة قناة السويس بعد أن قرر الرئيس أنور السادات إعادة افتتاحها في 5 يونيو/حزيران 1975، عقب استرداد القناة بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ماذا قدمت "مشهور" خلال أزمة "إيفر جيفن"؟

ساهمت الكراكة مشهور بشكل كبير في تحرير سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتمكنت الكراكة مشهور من إزالة الرمال من مقدمة السفينة الجانحة في قناة السويس، وبلغت معدلات تكريك الرمال بواسطة الكراكة مشهور 17 ألف متر مكعب من الرمال.

ونجحت الكراكة مشهور بمساعدة مجموعة من الكراكات الأصغر وسفن القطر من إيجاد مساحة كافية لإعادة تعويم "إييفر جيفن".

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن "الكراكة مشهور قامت بمعظم أعمال التجريف حول الناقلة إيفر جيفن.. وأن عملها هو ما سمح لقوارب القطر ببدء نقل السفينة".

وبدأت الكراكة مشهور التجريف من على بعد 100 متر من مقدمة السفينة الجانحة ثم اقتربت إلى 15 مترا.

تاريخ الكراكة مشهور

تعد الكراكة مشهور، واحدة من أضخم الكراكات لدى قناة السويس، تشغلها طواقم مصرية، وتم بناؤها في عام 1996.

ووفقا لبيانات هيئة قناة السويس، يبلغ طول الكراكة مشهور نحو 140.3 متر، وعرضها 22.4 متر وارتفاعها 7.2 متر، بينما يصل أقصى عمق للتكريك 35 مترا.