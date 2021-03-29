بايدن محذرا الأمريكيين: ما زلنا بعيدين عن الانتصار في حرب كورونا

حذر الرئيس جو بايدن الأمريكيين من أن البلاد لا تزال "بعيدة عن الانتصار" في الحرب على فيروس كورونا كوفيد-19.
وطالب الشعب الأمريكي بالالتزام بالتحذيرات بخصوص الفيروس فيما تواجه البلاد موجة إصابات رابعة محتملة.
وقال بايدن، في خطاب متلّفز: "عملنا لم ينته بعد. ما زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على كوفيد-19".
وتابع القول: "نحن في سباق حياة أو موت مع فيروس ينتشر بسرعة مع حالات ترتفع مجددا ومتحورات جديدة تنتشر وللأسف بعض السلوكيات الطائشة التي رأيناها على التلفزيون تعني أن هناك حالات جديدة إضافية ستحدث".
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 62.184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و871 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها، الأحد، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30.038.363 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 546.144 وفاة.
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