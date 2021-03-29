قناة السويس.. مصر تطمئن العالم على حيوانات السفن العالقة

طمأنت مصر دول العالم بشأن الحالة الصحية لآلاف الحيوانات المتواجدة على متن السفن العالقة في قناة السويس، التي استؤنفت حركة الملاحة بها.

وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير إنه تم إرسال فرق بيطرية وأعلاف إلى قناة السويس، لمتابعة السفن العالقة في المجرى الملاحي والتي تحمل شحنات مواشي.

وأكد الوزير في تصريحات إعلامية أن اللجان البيطرية ناظرت الحالة الصحية للحيوانات الموجودة على متن 5 بواخر، موزعة بين أغنام بإجمالي عدد 60400 رأس، وأبقار بإجمالي 421 رأسا.

وأوضح أن البواخر الخمس قادمة من رومانيا وإسبانيا إلى السعودية والأردن، وتم إرسال 3 فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلى المجرى الملاحي، وتم نقلهم إلى البواخر بواسطة لنشات هيئة قناة السويس.

وأوضح أن "الحالة الصحية العامة للحيوانات بالخمس بواخر جيدة ولا يوجد اشتباه للإصابة بأمراض وبائية أو معدية".



وشدد الوزير على أنه "تم التأكد من توافر المياه والأدوية البيطرية والعلف بكميات مناسبة، والتنسيق مع موردي الأعلاف لإمداد السفن بالاحتياجات اليومية لحين عودة الملاحة بشكل طبيعي".

وأشار الوزير إلى أنه تم إمداد البواخر بـ 190 طن أعلاف و120 طن مياه.



واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، الاثنين، بعد نجاح عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.